2020-06-24T11:03:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Волгограде за сутки коронавирус подтвердили у 102 человек

К 24 июня число заболевших COVID-19 в Волгоградской области достигло 5724 человека
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Коронавирус не отступает - еще 102 волгоградца заболели.Коронавирус не отступает - еще 102 волгоградца заболели.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 24 июня, все внимание волгоградцев (и не только) приковано к празднованию 75-летия Победы. В Волгограде прошел парад Победы, а вечером состоится грандиозный концерт. Ситуация с коронавирусом отошла на второй план, но это не означает, что он исчез. Проблема все еще острая. Так, за минувшие сутки положительный диагноз COVID-19 подтвердили еще у 102 пациентов. Итого, численность заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области к 24 июня увеличилась до 5724 человек. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в ИЦК.

Коронавирус, похоже, не собирается никуда отступать. За сутки в России нарастающим итогом зарегистрировано 606 881 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Ежедневно заболевают сто и более волгоградцев. Еще сотни находятся с подозрением в волгоградских госпиталях. Некоторые в тяжелом состоянии на ИВЛ. К счастью, за последний день никто у нас не умер. В статистике летальных исходов от коронавируса в регионе - 34 человека.

Хотя вчера, 23 июня, гна стене памяти погибших от COVID-19 медиков появилось имя еще одной волгоградки – Валентины Колесниковой. 74-летняя женщина работала медсестрой в детсаду в поселке Светлый яр. Она скончалась еще в мае, но до сих пор не попала в официальную статистику жертв COVID-19 Волгоградской области. Так что 34 смерти – не окончательная цифра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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