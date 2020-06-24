2020-06-24T09:12:34+03:00
Общество

24 июня в день парада в Волгограде будет тридцатиградусная жара

А в Волгоградской области синоптики обещают грозу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сегодня, 24 июня, в Волгограде проходит парад Победы. На этот день перенесли с 9 мая и праздничный концерт. На мамаевом кургане уже все готово для проведения грандиозного мегашоу, которое будут транслировать на всю страну. Теперь главное – чтобы не подвела погода. Но, к счастью, в Волгограде синоптики осадков на сегодня не передают. Обещают жару выше тридцати градусов.

- В Волгограде температура воздуха днем поднимется до +30...+32 градусов. И даже ночью будет жарко - +20...+22º, - такой прогноз выдал Волгоградский Гидрометцентр.

А вот жителям области северо-восточный ветер принесет немного прохлады и дожди правда, кратковременные. Кое-где даже ожидают грозы.

- Ветер восточный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах порывы будут достигать 14 метров в секунду, а во время грозы местами шквалистое усиление – до 15-20 метров в секунду, - сообщают в Волгоградском ЦГМС.

При этом днем все равно будет жарко на территории всего региона. Температура воздуха днем +28...+33 градусов, и только в отдельных северных районах примерно +21...+26º. Зато ночью там у жителей будет возможность передохнуть от жары: местами столбик термометра опустится до 12 градусов.

При этом синоптики напоминают: в большинстве районов Волгоградской области сохранится чрезвычайная пожароопасность (опасное явление).

ИСТОЧНИК KP.RU

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