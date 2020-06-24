В Волгограде и области установят шесть новых весогабаритных постов

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:34:31+03:00

Система будет следить за весом, габаритами и даже за скоростью транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь следить за перегруженными фурами будет еще проще

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В Волгограде и области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» установят еще шесть автоматизированных постов весогабаритного контроля. В частности они появятся: перед мостом Волжской ГЭС, на Третьей Продольной магистрали, перед мостом через Волгу, и три на трассах - Михайловка-Серафимович-Суровикино, Волгоград-Сальск и Новониколаевский-Урюпинск-Нехаевская-Краснополье-Манино.

- Комплексы позволят в круглосуточном режиме контролировать автомобильный трафик и выявлять перегруженные машины. А значит, способствовать сохранению дорог в Волгоградской области, - отмечают в администрации региона.

Автоматика на этих постах установлена современная: она позволяет взвешивать и определять размеры транспорта без его торможения или полной остановки. Кроме того, она определяет скорость движения машины и даже осуществляет фотофиксацию.

Напомним, за последние шесть лет в волгоградском регионе построили и реконструировали свыше 2,1 тысячи километров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU