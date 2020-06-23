Каждый волгоградец может подарить лес другу

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:37:18+03:00

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Волгоградская область присоединилась к большому экологическому проекту с удивительным названием «Подари лес другу». Суть есть в том, что каждый желающий может выбрать на интерактивной карте лесной участок или отдельное дерево и перечислить средства на его посадку, и даже присвоить ему имя – свое либо близкого человека.

На эту всероссийскую интерактивную карту в Волгоградской области выделен пока один участок – в Алексеевском лесничестве. Эта территория сильно пострадала от пожара и очень нуждается в восстановлении. Внести лепту в это благое дело может каждый.

- Всего в рамках проекта здесь появятся 4550 саженцев робинии (псевдоакации) на территории в 1,3 гектара: дерево относится к классу огнестойких растений и хорошо подходит для устройства защитных противопожарных полос, - уточняют в облкомприроде.

В общем в России в рамках этого проекта уже высажено порядка 3,5 миллиона деревьев на 44 особо охраняемых природных территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU