Каждый волгоградец может подарить лес другу
Волгоградская область присоединилась к большому экологическому проекту с удивительным названием «Подари лес другу». Суть есть в том, что каждый желающий может выбрать на интерактивной карте лесной участок или отдельное дерево и перечислить средства на его посадку, и даже присвоить ему имя – свое либо близкого человека.
На эту всероссийскую интерактивную карту в Волгоградской области выделен пока один участок – в Алексеевском лесничестве. Эта территория сильно пострадала от пожара и очень нуждается в восстановлении. Внести лепту в это благое дело может каждый.
- Всего в рамках проекта здесь появятся 4550 саженцев робинии (псевдоакации) на территории в 1,3 гектара: дерево относится к классу огнестойких растений и хорошо подходит для устройства защитных противопожарных полос, - уточняют в облкомприроде.
В общем в России в рамках этого проекта уже высажено порядка 3,5 миллиона деревьев на 44 особо охраняемых природных территориях.
ИСТОЧНИК KP.RU