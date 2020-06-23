В пяти районах Волгограда отключат свет 25 июня

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:24:30+03:00

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После выходного дня, который из-за парада пришелся на среду, в Волгограде энергетики продолжат плановые ремонты электросетей и оборудования. А жителей города ждет новая череда отключений электричества. Так, в четверг, 25 июня 2020 года, без света останутся жители отдельных кварталов сразу в шести районах Волгограда. Попадут под отключения электроэнергии дома Краснооктябрьского, Дзержинского, Тракторозаводского районов, а также Красноармейского и Ворошиловского. Где-то без света придется сидеть всего четыре часа, а где-то и все восемь.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», 25 июня с 10 до 17 часов отключат свет в коттеджном поселке ТОС «Латошинские пруды» на Тракторном. В Краснооктябрьском районе уже не в первый раз обесточат дома на улице Вершинина, 8 и 32; и на проспекте Металлургов, 15 и 31. Здесь электричества не будет уже с 9 часов утра. В Дзержинском районе на весь день обесточат дома на трех улицах по адресам: Тургенева, 2, 12 - 20, 24; Нильская, 3; Паникахи, 2а. В Ворошиловском с 9 до 13 часов отключат электричество на улице Козловской в домах по нечетной стороне с 39-го по 51-й, а с полудня до пяти вечера не будет света в домах № 49а и 51а.

В Красноармейском районе отключения электричества 25 июня также пройдут в два этапа. Сначала с 9 до 15 часов выключат свет на восьми улицах частного сектора: Лазоревая, 143-165; Луговая, 95-123, 116-130; Минская, 150-152, 176-178; Союзная, 1-19, 2-16; Куйбышева, 3-19, 8; Пригородная, 3-9, 4-10, а также в Пригородном переулке, 3 - 5, 4-6; и в Пригородном тупике - дом № 3. И с 12 до 17 часов энергетики обесточат следующий сектор на улицах: Минская, 91-109, 118-126; Луговая, 49-93, 68-116а; Цветочная, 1-29, 2-34; Колесная, 1а-17, 2-24; Бессарабская, 1-17, 2-12б; Лазоревая, 103-141.

ИСТОЧНИК KP.RU