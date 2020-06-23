2020-06-23T15:42:05+03:00
Общество

Из Казахстана в Волгоградскую область на водопой забежали 5 тысяч сайгаков

Краснокнижные животные мигрировали в Россию в поисках воды
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Воды в прудах почти нет, поэтому чабаны ставят поилки для антилоп. Фото природного парка "Эльтонский".Воды в прудах почти нет, поэтому чабаны ставят поилки для антилоп. Фото природного парка "Эльтонский".
Изменить размер текста:

В природный парк «Эльтонский», который находится в Пассаловском районе Волгоградской области, забежали огромные стаи сайгаков. Почти 5 тысяч краснокнижных животных заметили на полях Приэльтонья местные фермеры. Сайгаки мигрировалю в Россию из Казахстана. Там из-за малоснежной зимы пересохли многие пруды, поэтому антилопы вынуждены были пройти сотни километров в поисках воды. И нашли ее в волгоградском парке.

Надо отметить, что в Приэльтонье сейчас тоже полупустые водоемы. Поэтому отдельное спасибо стоит сказать чабанам животноводческих точек, которые специально наполняли корыта водой для степных «гостей».

Напомним, что антилопа сайгак - один из самых примечательных объектов Северного Прикаспия, реликт животного мира. Это удивительное и очень древнее копытное животное, живой современник мамонта, шерстистого носорога и саблезубого тигра.

В последние 7 лет их часто замечают вокруг озера Эльтон, Булухта и Боткуль, вблизи села Савинка, хутора Паничкин, поселков Кумыска и Куликов, к востоку от горы Улаган. В 2017 году сайгак был занесен в Красную книгу Волгоградской области как редкий вид и вид, находящийся в опасном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгоград на концерт 24 июня приедут Дима Билан и «Любэ»
Каждый волгоградец может подарить лес другу
В пяти районах Волгограда отключат свет 25 июня
Из Казахстана в Волгоградскую область на водопой забежали 5 тысяч сайгаков
В Волгограде иномарка протаранила автобус с пассажирами: все живы
В Урюпинске мужчина изуродовал лицо бывшей супруги разбитой бутылкой
Александр Хацкевич: Время самоизоляции потратили на отбор игроков в "Ротор"
Ректором ВолГУ стала Алла Калинина
Под Волгоградом судят начальницу почтамта за кражу 300 тысяч рублей из кассы
В Волгограде тоннами воровали дизтопливо
В Волгограде спустя полгода нашли тело подводного охотника
В гордуме Волгограда новый депутат-единоросс
Под Волгоградом выходец с Кавказа устроил поножовщину на рынке: женщина умерла, ее супруг выжил
Спасатели сняли с дерева неадекватного волгоградца со сломанной ногой
Лечилась сама: от COVID-19 умерла 48-летняя волгоградка
В Волгограде иномарка врезалась в бензовоз: водитель погиб
Коронавирус в Волгоградской области: еще 104 заболевших и одна смерть
Из-за концерта 24 июня транспорт не будет останавливаться у Мамаева кургана
Под Волгоградом в ДТП по вине пьяного водителя пострадал ребенок
Патрули поймали 146 гуляющих без масок и разрешения волгоградцев
В Волгограде открываются первые три музея
Четыре района Волгограда остались без света 23 июня
Появилось видео жесткого задержания убийцы студента-медика
В Волгограде ушел из жизни Александр Величкин
Волгоградец разработал лучший проект памятника врачам-героям
В Волгограде коммерсант украл у инвалидов средства реабилитации
Перед концертом 24 июня дважды обработают Мамаев курган от комаров и мошки
У «Ротора» появился новый защитник – Олег Кожемякин
Под Волгоградом полевые работы закончились стрельбой