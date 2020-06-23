Из Казахстана в Волгоградскую область на водопой забежали 5 тысяч сайгаков

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:42:05+03:00

Воды в прудах почти нет, поэтому чабаны ставят поилки для антилоп. Фото природного парка "Эльтонский".

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В природный парк «Эльтонский», который находится в Пассаловском районе Волгоградской области, забежали огромные стаи сайгаков. Почти 5 тысяч краснокнижных животных заметили на полях Приэльтонья местные фермеры. Сайгаки мигрировалю в Россию из Казахстана. Там из-за малоснежной зимы пересохли многие пруды, поэтому антилопы вынуждены были пройти сотни километров в поисках воды. И нашли ее в волгоградском парке.

Надо отметить, что в Приэльтонье сейчас тоже полупустые водоемы. Поэтому отдельное спасибо стоит сказать чабанам животноводческих точек, которые специально наполняли корыта водой для степных «гостей».

Напомним, что антилопа сайгак - один из самых примечательных объектов Северного Прикаспия, реликт животного мира. Это удивительное и очень древнее копытное животное, живой современник мамонта, шерстистого носорога и саблезубого тигра.

В последние 7 лет их часто замечают вокруг озера Эльтон, Булухта и Боткуль, вблизи села Савинка, хутора Паничкин, поселков Кумыска и Куликов, к востоку от горы Улаган. В 2017 году сайгак был занесен в Красную книгу Волгоградской области как редкий вид и вид, находящийся в опасном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU