2020-06-23T15:21:50+03:00
Происшествия

В Волгограде иномарка протаранила автобус с пассажирами: все живы

Легковушка врезалась в автобус, когда тот стоял на остановке
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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В Волгограде опять ДТП с участием общественного транспорта. В Кировском районе в аварию попал автобус №77. Точнее не он попал, а в него врезались.

Как уточняют в мэрии Волгограда, автобус как раз остановился на остановке «Гостиница «Мираж» для высадки-посадки пассажиров, когда в него сзади на полном ходу врезался «Hyndai Getz».

Случилось это примерно в 13.45 по местному времени. Удар оказался такой силы, что малолитражку развернуло поперек дороги. Автобус тоже сильно пострадал. Но, к счастью, только «железо».

- Ни пассажиры, ни водитель с кондуктором не пострадали. А вот людям, которые находились в иномарке, пришлось вызывать «скорую». Медики госпитализировали пострадавших с травмами. На месте работают инспекторы ГИБДД. Пассажиры автобуса пересели по имеющимся билетам в следующий. «ВПАТП-7» уже вывело на линию дополнительную единицу транспорта, - отчитываются в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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