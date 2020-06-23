2020-06-23T15:03:31+03:00
Происшествия

В Урюпинске мужчина изуродовал лицо бывшей супруги разбитой бутылкой

За это он отправится за решетку на три года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Урюпинске Волгоградской области 28-летнего молодого мужчину отправили в колонию за то, что он изрезал лицо бывшей супруги. Суд приговорил его к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима. Кроме того, он выплатит женщине 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, случилось это в ноябре 2019-го. Мужчина решил наказать свою бывшую супругу. 9 ноября он пришел к ее дому и стал ждать. Когда экс-супруга вошла в подъезд, напал на нее. В руках у него была разбитая бутылка, именно нею он изрезал и изуродовал лицо. За молодую женщину попыталась заступиться 61-летняя соседка, но мужчина стал угрожать ей убийством, если та не отступит.

- Согласно экспертному заключению травмы, которые бывший супруг нанес женщине, квалифицированы как неизгладимые и требующие операции. А мужчину виновным по двум статьям – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица» и «угроза убийством». Свою вину он сам признал лишь частично. Приговор в законную силу не вступил, - уточняют "КП-Волгоград" в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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