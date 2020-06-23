2020-06-23T14:40:09+03:00
Спорт

Александр Хацкевич: Время самоизоляции потратили на отбор игроков в "Ротор"

Команда вернулись к тренировкам после трехмесячного карантина
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Главный наставник доволен настроением и состоянием игроков после длительного перерыва. Фото СК "Ротор"Главный наставник доволен настроением и состоянием игроков после длительного перерыва. Фото СК "Ротор"
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Команда «Ротора» снова в сборе: игроки вернулись к тренировкам на поле после трехмесячного перерыва. Конечно, в режиме самоизоляции все футболисты старались поддерживать спортивную форму, но коллективные тренировки они не заменят.

- Как настрой в команде после выхода из карантина? – интересуется пресс-секретарь «Ротора» у главного наставника Александра Хацкевича (кстати, никуда тренер не делся, несмотря на злые слухи, а продолжает формировать команду к РПЛ).

- Все мы соскучились по футболу! Я рад, что ребята все здоровы и профессионально отнеслись к соблюдению дисциплины на самоизоляции. Визуально, то все ребята находятся в неплохом состоянии. Скажем так, в среднем их состоянии с учетом большого перерыва в работе. Чтобы избежать травм, поначалу тренировки будут носить втягивающий характер. Работаем практически над всеми группами мышц в комплексе с аэробной и силовой нагрузкой, а также работой с мячом. Каждый день смотрим и вносим коррективы.

- Расскажите, в какой стадии процесс формирования нового состава команды?

- Да, нас покинула группа игроков, всем хочу сказать спасибо за проделанную работу. Слова благодарности и тренерскому штабу, администраторам, докторам, массажистам, выход в РПЛ – их заслуга. Сейчас мы работаем над усилением нашего состава для Премьер-Лиги и над улучшением игры команды. Все время самоизоляции посвятили просмотру и отбору футболистов. Не так просто нам будет комплектоваться, но мы постараемся собрать оптимальный состав.

Ротор вернулся к тренировкам после карантина.Официальный сайт: https://rotor-vlg.com/ Вконтакте: https://vk.com/fc.rotor Фейсбук: https://www.facebook.com/RotorVolgograd Твиттер: https://twitter.com/RotorOfficial Инстаграм: https://www.instagram.com/fc.rotor/

ИСТОЧНИК KP.RU

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