2020-06-23T14:51:06+03:00
Общество

Ректором ВолГУ стала Алла Калинина

Ее кандидатуру поддержало большинство делегатов конференции по выбору ректора Волгоградского госуниверситета
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Алла Калинина в ВолГУ работает с 1991 года. Фото: ВолГУАлла Калинина в ВолГУ работает с 1991 года. Фото: ВолГУ
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Выборы ректора в Волгоградском государственном университете стали битвой двух титанов, хотя и прошли в финал три кандидата. Профессор Александр Хоперсков в итоге свою кандидатуру снял. Остались два претендента: экс-ректор ВолГУ Василий Тараканов и первый проректор, с января исполнявшая обязанности ректора Алла Калинина. В итоге впервые в истории ВолГУ его руководителем стала женщина. Большинство кандидатов вузовской конференции по выборам ректора поддержали кандидатуру Аллы Калининой.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ВолГУ, в конференции по выборам ректора Волгоградского государственного университета приняли участие 127 делегатов от всех структур вуза и студентов. За Аллу Калинину отдали 72 голоса. Василий Тараканов, которого поддержали местные власти, собрал 53 голоса.

По итогам тайного голосования избранным считается кандидат, набравший 50% плюс 1 голос. Новый ректор вступит в должность только после его утверждения приказом Министерством науки и высшего образования РФ. Срок полномочий – не более пяти лет.

До этого в отметившем сорокалетие ВолГУ было три ректора. Все мужчины. Первый ректор Максим Загорулько руководил госуниверситетом с 1980 по 1995 годы. Его сменил Олег Иншаков (1995 - 2014). Василий Тараканов отработал пять лет с января 2015 по январь 2020 года.

Алла Эдуардовна Калинина - доктор экономических наук, профессор. В ВолГУ работает с июня 1991 года. В течение восьми лет возглавляла кафедру Экономической информатики и управления, затем была деканом факультета управления и региональной экономики. С 2010 года работала в вузе на должности проректора, с января 2015 года – первый проректор. В январе 2020 года стала врио ректора после окончания полномочий Тараканова. Имеет множество наград и знаков отличия, 165 научных работ, 8 свидетельств и патентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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