Под Волгоградом судят начальницу почтамта за кражу 300 тысяч рублей из кассы

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:06:20+03:00

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В Новоаннинском районе Волгоградской области на скамью подсудимых отправилась бывшая начальница местного отделения почты. Женщину обвиняют в присвоении денег с использованием своего служебного положения. Эта волгоградка украла из кассы ни много, ни мало – 300 тысяч рублей.

Недостачу на почтамте выявили в ходе ревизии, которую устроили сотрудники компании. Именно они недосчитались в кассе 300 тысяч рублей. О данном факте сообщили в полицию. Вычислить воровку им не составило труда. Оказалось, что это дело рук начальницы. Она принимала платежи от населения за коммунальные услуги и имела доступ к деньгам в кассе. Вот и тянула оттуда на свои нужды.

- Обвиняемая полностью признала свою вину и уже частично погасила причиненный ею ущерб. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU