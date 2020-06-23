В Волгограде тоннами воровали дизтопливо

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:44:43+03:00

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В Волгограде шестеро умельцев тоннами воровали дизельное топливо – по ночам сливали горючее с тепловозов, а затем вывозили при помощи грузовой автоцистерны и автофургона и продавали. Двое работали в транспортной организации, остальные четверо астраханцев и волгоградцев числились безработными. Их задержали за хищение четырех тонн дизтоплива. Ущерб составил около 150 миллионов рублей. Похитителям грозит до пяти лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/786544" frameborder="0"></iframe> В Волгограде тоннами сливали дизтопливо из тепловозов.

Вышли на похитителей сотрудники транспортной полиции и регионального УФСБ при силовой поддержке СОБР «Вектор» волгоградской Росгвардии. Как сообщили «КП-Волгоград» в транспортной полиции, во время обысков дома у подозреваемых нашли и изъяли емкости с горючим и используемый похитителями транспорт. Возбуждено уголовное дело за «кражу». Следователи не исключают, что задержанные были причастны и к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU