В Волгограде тоннами воровали дизтопливо
В Волгограде шестеро умельцев тоннами воровали дизельное топливо – по ночам сливали горючее с тепловозов, а затем вывозили при помощи грузовой автоцистерны и автофургона и продавали. Двое работали в транспортной организации, остальные четверо астраханцев и волгоградцев числились безработными. Их задержали за хищение четырех тонн дизтоплива. Ущерб составил около 150 миллионов рублей. Похитителям грозит до пяти лет тюрьмы.
В Волгограде тоннами сливали дизтопливо из тепловозов.
Вышли на похитителей сотрудники транспортной полиции и регионального УФСБ при силовой поддержке СОБР «Вектор» волгоградской Росгвардии. Как сообщили «КП-Волгоград» в транспортной полиции, во время обысков дома у подозреваемых нашли и изъяли емкости с горючим и используемый похитителями транспорт. Возбуждено уголовное дело за «кражу». Следователи не исключают, что задержанные были причастны и к другим аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU