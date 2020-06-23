В Волгограде спустя полгода нашли тело подводного охотника

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:56:34+03:00

Тело нашли на берегу Волги в районе Спартановки, где в январе и нашли машину утонувшего "подводника". Фото: Андрей МИРЕЙКО

Мужчина пропал в январе 2020-го, на днях сильной волной его тело прибило к берегу

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В полицию позвонили местные рыбаки, которые пришли закинуть удочки в Волгу в районе Спартановки. Волгоградцы выбирали место для рыбалки и наткнулись на тело мужчины в гидрокостюиме и при полном снаряжении для подводной охоты.

Уже при первом осмотре стало ясно, что погибший – никто иной, как 50-летний житель Волжского, который пропал в январе этого года.

Напомним, мужчина увлекался подводной охотой и рыбалкой. 16 января он уехал на своем внедорожнике и больше его никто не видел. Машину пропавшего волжанина позже нашли в районе Спартановки (ближе в ГЭС). А вот самого «потеряшку» не отыскали.

Вероятнее всего, его тело подняло и вынесло на берег волной, которую всколыхнул сильный вчерашний ветер. Мужчину уже опознала сожительница. Окончательную точку в этом деле должен поставить брат погибшего, которого уже пригласили на процедуру опознания.

Как рассказали «КП-Волгоград» в правоохранительных органах, на ногах утонувшего волжанина обнаружили остатки ласковой сети, в которой он, видимо, запутался и не смог всплыть. Но точную причину смерти мужчины и обстоятельства его гибели установят судмедэксперты и следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU