2020-06-23T13:17:01+03:00
Общество

В гордуме Волгограда новый депутат-единоросс

Место ушедшего Дмитрия Никуйко занял Роман Потоловский
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Роману Потоловскому 34 года. Работает в ВолгГТУ. Фото Волгоградской гордумы.Роману Потоловскому 34 года. Работает в ВолгГТУ. Фото Волгоградской гордумы.
Изменить размер текста:

В составе Волгоградской городской думы произошли небольшие рокировки. Место единоросса Дмитрия Никуйко занял молодой депутат-однопартиец Роман Потоловский. Сегодня, 22 июня в гордуму внесено соответствующее представление от теризбиркома Дзержинского района.

Напомним, Дмитрий Никуйко сложил с себя полномочия депутата 26 мая. Ушел, как говорят, по собственному желанию. Партийное место осталось вакантным. По уставу это «кресло» занимает один из кандидатов, который выдвигался по тому же избирательному округу и выдвигался реготделением ВПП «Единая Россия». Вот так выбор пал на Потоловского.

Что известно о новом депутате?

Ему 34 года. Родился он в Волгограде. Окончил ВолгГАСУ, затем прошел обучение в Школе кадрового резерва Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС при Президенте РФ по программе «Проблемы устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области». Сейчас работает в ВолгГТУ - доцент кафедры водоснабжения и водоотведения института архитектуры и строительства. Кандидат технических наук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Хацкевич: Время самоизоляции потратили на отбор игроков в "Ротор"
Ректором ВолГУ стала Алла Калинина
Под Волгоградом судят начальницу почтамта за кражу 300 тысяч рублей из кассы
В Волгограде тоннами воровали дизтопливо
В Волгограде спустя полгода нашли тело подводного охотника
В гордуме Волгограда новый депутат-единоросс
Под Волгоградом выходец с Кавказа устроил поножовщину на рынке: женщина умерла, ее супруг выжил
Спасатели сняли с дерева неадекватного волгоградца со сломанной ногой
Лечилась сама: от COVID-19 умерла 48-летняя волгоградка
В Волгограде иномарка врезалась в бензовоз: водитель погиб
Коронавирус в Волгоградской области: еще 104 заболевших и одна смерть
Из-за концерта 24 июня транспорт не будет останавливаться у Мамаева кургана
Под Волгоградом в ДТП по вине пьяного водителя пострадал ребенок
Патрули поймали 146 гуляющих без масок и разрешения волгоградцев
В Волгограде открываются первые три музея
Четыре района Волгограда остались без света 23 июня
Появилось видео жесткого задержания убийцы студента-медика
В Волгограде ушел из жизни Александр Величкин
Волгоградец разработал лучший проект памятника врачам-героям
В Волгограде коммерсант украл у инвалидов средства реабилитации
Перед концертом 24 июня дважды обработают Мамаев курган от комаров и мошки
У «Ротора» появился новый защитник – Олег Кожемякин
Под Волгоградом полевые работы закончились стрельбой