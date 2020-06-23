В гордуме Волгограда новый депутат-единоросс

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:17:01+03:00

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В составе Волгоградской городской думы произошли небольшие рокировки. Место единоросса Дмитрия Никуйко занял молодой депутат-однопартиец Роман Потоловский. Сегодня, 22 июня в гордуму внесено соответствующее представление от теризбиркома Дзержинского района.

Напомним, Дмитрий Никуйко сложил с себя полномочия депутата 26 мая. Ушел, как говорят, по собственному желанию. Партийное место осталось вакантным. По уставу это «кресло» занимает один из кандидатов, который выдвигался по тому же избирательному округу и выдвигался реготделением ВПП «Единая Россия». Вот так выбор пал на Потоловского.

Что известно о новом депутате?

Ему 34 года. Родился он в Волгограде. Окончил ВолгГАСУ, затем прошел обучение в Школе кадрового резерва Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС при Президенте РФ по программе «Проблемы устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области». Сейчас работает в ВолгГТУ - доцент кафедры водоснабжения и водоотведения института архитектуры и строительства. Кандидат технических наук.

ИСТОЧНИК KP.RU