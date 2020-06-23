2020-06-23T12:08:32+03:00
Происшествия

Под Волгоградом выходец с Кавказа устроил поножовщину на рынке: женщина умерла, ее супруг выжил

Убийцу - Умара Исингалиева – отправили в колонию строгого режима на 17 с половиной лет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Исингалиев напал с ножом на соперника, а когда супруга пострадавшего бросилась на помощь, зарезал и ее.Исингалиев напал с ножом на соперника, а когда супруга пострадавшего бросилась на помощь, зарезал и ее.Фото: Иван ВИСЛОВ
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44-летний Умар Исингалиев торговал на придорожном рынке у трассы «Самара-Энгельс-Волгоград». Именно там 6 октября 2019 года и вспыхнул конфликт между ним и местным мужчиной. Перепалка почти мгновенно переросла в драку. Помахав кулаками, мужчины разошлись. Но Исингалиев не успокоился, он наоборот решил убить обидчика. Он пошел домой, взял нож и вернулся на рынок. С ходу напал на оппонента и всадил в него нож. Мужчина попытался сбежать, но кавказец догнал его и стал наносить ножевые удары один за другим.

Кровавую драку увидела супруга пострадавшего. Женщина бросилась на помощь, но в итоге досталось и ей.

- Исингалиев нанес ей два удара ножом – один в грудь, второй – в бедро. Полагая, что расправился с обидчиками, убийца сбежал. Женщина от полученных ранений скончалась на месте. А вот ее супруг остался жив. Он смог добраться до населенного пункта. Его медики спасли, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности трагедии в областном суде.

Исингалиева поймали. Сегодня, 22 июня 2020-го, ему вынесли вердикт: суд приговорил его к 17,5 годам колонии строгого режима.

- Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшего мужчины взыскали компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, - уточняют в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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