Спасатели сняли с дерева неадекватного волгоградца со сломанной ногой

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:45:22+03:00

Зачем волгоградец полез по трубам, он так пояснить и не смог. Спасибо спасателям, которые спустили этого экстремала. Фото: Андрей МИРЕЙКО

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Коты, застрявшие на деревьях, - не редкое явление. Но как очутился на дереве взрослый мужчина с открытым переломом ноги – вот это ребус? Волгоградские спасатели тоже сломали голову над этим вопросом, когда прибыли вечером 22 июня на Спартановку и увидели такую картину.

Вызвали спасателей местные жители с улицы Грамши. Они сообщили, что у дома №51 на дереве сидит мужик и зовет на помощь. Оказалось, что волгоградец не может самостоятельно спуститься, так как у него открытый передом ноги.

- Сотрудники «Службы спасения» наложили на поврежденную ногу жгут и фиксирующую шину, при помощи мягких носилок и альпинистского снаряжения сняли пострадавшего с дерева и передали бригаде скорой помощи, которую они вызвали к месту происшествия, - рассказывают в администрации Волгограда.

На вопрос: «Как же его так угораздило?», волгоградец заявил, что забрался по опорам на надземный магистральный трубопровод, а с него упал на дерево. Неудачно упал.

Для чего он полез на трубы и устроил этот квест, мужчина объяснить так и не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU