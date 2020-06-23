Спасатели сняли с дерева неадекватного волгоградца со сломанной ногой
Коты, застрявшие на деревьях, - не редкое явление. Но как очутился на дереве взрослый мужчина с открытым переломом ноги – вот это ребус? Волгоградские спасатели тоже сломали голову над этим вопросом, когда прибыли вечером 22 июня на Спартановку и увидели такую картину.
Вызвали спасателей местные жители с улицы Грамши. Они сообщили, что у дома №51 на дереве сидит мужик и зовет на помощь. Оказалось, что волгоградец не может самостоятельно спуститься, так как у него открытый передом ноги.
- Сотрудники «Службы спасения» наложили на поврежденную ногу жгут и фиксирующую шину, при помощи мягких носилок и альпинистского снаряжения сняли пострадавшего с дерева и передали бригаде скорой помощи, которую они вызвали к месту происшествия, - рассказывают в администрации Волгограда.
На вопрос: «Как же его так угораздило?», волгоградец заявил, что забрался по опорам на надземный магистральный трубопровод, а с него упал на дерево. Неудачно упал.
Для чего он полез на трубы и устроил этот квест, мужчина объяснить так и не смог.
ИСТОЧНИК KP.RU