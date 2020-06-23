Лечилась сама: от COVID-19 умерла 48-летняя волгоградка

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:22:52+03:00

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Оперативный штаб Волгоградской области сообщил подробности о новом летальном случае пациента с COVID-19. Очередной жертвой коронавируса стала 48-летняя жительница Волгограда. Это уже девятая смерть от последствий коронавируса в областном центре и 34-я в области. При этом заболевшая женщина пыталась лечиться дома самостоятельно. Только когда ей стало совсем плохо, она вызвала скорую.

Бригада скорой отвезла женщину в Кировский район Волгограда в горбольницу №1, которая сейчас перепрофилирована под ковид. Там медики поставили диагноз - коронавирус с двусторонней пневмонией. При этом у пациентки имелось и хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. Спасти ее врачам так и не удалось. Спустя несколько дней волгоградка умерла в больнице.

- Больше половины находящихся в реанимации поздно обратились за медпомощью, - подчеркнул накануне на брифинге заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов.

Всего в Волгограде и области сейчас более 5600 заболевших коронавирусом, выздоровели меньше половины из них, умерли 34 человека. Большая часть смертей и заразившихся приходится на миллионный Волгоград.

ИСТОЧНИК KP.RU