Лечилась сама: от COVID-19 умерла 48-летняя волгоградка
Оперативный штаб Волгоградской области сообщил подробности о новом летальном случае пациента с COVID-19. Очередной жертвой коронавируса стала 48-летняя жительница Волгограда. Это уже девятая смерть от последствий коронавируса в областном центре и 34-я в области. При этом заболевшая женщина пыталась лечиться дома самостоятельно. Только когда ей стало совсем плохо, она вызвала скорую.
Бригада скорой отвезла женщину в Кировский район Волгограда в горбольницу №1, которая сейчас перепрофилирована под ковид. Там медики поставили диагноз - коронавирус с двусторонней пневмонией. При этом у пациентки имелось и хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. Спасти ее врачам так и не удалось. Спустя несколько дней волгоградка умерла в больнице.
- Больше половины находящихся в реанимации поздно обратились за медпомощью, - подчеркнул накануне на брифинге заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов.
Всего в Волгограде и области сейчас более 5600 заболевших коронавирусом, выздоровели меньше половины из них, умерли 34 человека. Большая часть смертей и заразившихся приходится на миллионный Волгоград.
ИСТОЧНИК KP.RU
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