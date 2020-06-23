2020-06-23T11:06:39+03:00
Происшествия

В Волгограде иномарка врезалась в бензовоз: водитель погиб

А во Фроловском районе по вине водителя в ДТП погибла женщина-пассажирка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водитель "Джилли" пошел на рискованный обгон и врезался в "МАЗ".Водитель "Джилли" пошел на рискованный обгон и врезался в "МАЗ".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Жуткая авария произошла вечером 22 июня в Краснооктябрьском районе Волгограда – там иномарка протаранила грузовик. Удар был такой силы, что от легковушки осталась лишь груда металла. К сожалению, водитель погиб.

Виновником ДТП оказался 34-летний водитель «Джилли». Он мчался по улице Менделеева в сторону Тракторозаводского района. Видимо, очень торопился, что решился на рискованный обгон. На беду по встречной полосе, куда для обгона выехала иномарка, двигался «МАЗ». 45-летний водитель грузовика не смог избежать столкновения.

- Водитель «Джилли» скончался на месте от полученных травм, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Примерно в это же время – в 22.20 – еще одно смертельное ДТП произошло в городе Фролово Волгоградской области.

Водитель не справился с управлением и спровоцировал смертельное ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель не справился с управлением и спровоцировал смертельное ДТП.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- 35-летний водитель «Лады Калина», двигаясь по улице Фрунзе, напротив дома №3 не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение железнодорожного переезда. От удара машина перевернулась. Водитель получил травмы, но остался жив, а вот его 35-летняя пассажирка от поученных травм скончалась на месте, - сообщают в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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