2020-06-23T12:05:30+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области: еще 104 заболевших и одна смерть

На утро 23 июня 2020 число зараженных коронавирусом в Волгограде и области достигло 5622 человек
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгограде более двух тысяч заразившихся ковидом.В Волгограде более двух тысяч заразившихся ковидом.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Снова Волгоградская область на 18-м месте в России по приросту заболевших коронавирусом. На утро 23 июня в регионе число зараженных COVID-19 выросло до 5622 человек. За день прибавка - плюс 104 ковидных пациента. Так что Волгоград и область достаточно стабильно прирастают заразой. Выросло и число смертей. Власти официально подтвердили еще один летальный исход – уже 34-й в регионе. Еще одной жертвой коронавируса стала 48-летняя волгоградка.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, количество вылеченных и выписанных пациентов с коронавирусом в Волгограде за последние сутки превысило число новых заболевших. Покинули ковидные госпитали еще 109 волгоградцев, всего же выздоровевших 2454 человека. По России процент куда выше: из почти 600 тысяч заразившихся вылечили более 356 тысяч человек, умерли 8359.

По данным оперштаба, в ковидных больницах более двух тысяч волгоградцев с коронавирусом - 2164 взрослых и 56 детей, более сотни из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи реанимации борются за их жизни. К аппаратам ИВЛ подключили 18 человек. Еще больше тысячи пациентов с ковидом лечатся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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