Под Волгоградом в ДТП по вине пьяного водителя пострадал ребенок

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:49:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Пьяный волгоградец устроил гонки с гаишниками, попал в ДТП и чуть не угробил своего ребенка. Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии в Городищенском районе Волгоградской области. Все началось около девяти вечера 22 июня. Дачники сообщили инспекторам ДПС, что по садоводческому массиву носится с нарушением всех правил Chevrolet Lacetti. Машину гаишники вскоре обнаружили и попытались ее остановить. Но не получилось. Водитель проигнорировал требования полицейских и попытался от них скрыться. Скорость была большой и мужчина не смог справиться с управлением. Иномарка перевернулась, а с переднего сиденья в этот момент вылетел на дорогу восьмилетний мальчик. Пострадавший в ДТП ребенок получил тяжелые травмы. Сейчас он в больнице, а 36-летнего водителя задержали.

Машина всмятку, ребенок в больнице.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Освидетельствование показало, что мужчина был пьян. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции. Материалы направлены в суд, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

В ДТП пострадал ребенок, сидевший на переднем сиденье.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU