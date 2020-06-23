2020-06-23T10:49:20+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в ДТП по вине пьяного водителя пострадал ребенок

Мужчина устроил гонки с гаишниками на дачах в Городищенском районе [фото]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Иномарка перевернулась на территории дачного массива.Иномарка перевернулась на территории дачного массива.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Пьяный волгоградец устроил гонки с гаишниками, попал в ДТП и чуть не угробил своего ребенка. Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии в Городищенском районе Волгоградской области. Все началось около девяти вечера 22 июня. Дачники сообщили инспекторам ДПС, что по садоводческому массиву носится с нарушением всех правил Chevrolet Lacetti. Машину гаишники вскоре обнаружили и попытались ее остановить. Но не получилось. Водитель проигнорировал требования полицейских и попытался от них скрыться. Скорость была большой и мужчина не смог справиться с управлением. Иномарка перевернулась, а с переднего сиденья в этот момент вылетел на дорогу восьмилетний мальчик. Пострадавший в ДТП ребенок получил тяжелые травмы. Сейчас он в больнице, а 36-летнего водителя задержали.

Машина всмятку, ребенок в больнице. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Машина всмятку, ребенок в больнице.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Освидетельствование показало, что мужчина был пьян. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции. Материалы направлены в суд, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

В ДТП пострадал ребенок, сидевший на переднем сиденье. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В ДТП пострадал ребенок, сидевший на переднем сиденье.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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