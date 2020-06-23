Патрули поймали 146 гуляющих без масок и разрешения волгоградцев

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:39:18+03:00

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До сегодняшнего дня в Волгоградской области действовал режим самоизоляции, а также обязательное ношение маски. Если с 24 июня многое изменится, волгоградцы постепенно начнут вливаться в обычную жизнь, то маски с нами останутся надолго по требованию Роспотребнадзора. И за их отсутствие в общественных местах продолжат штрафовать.

Так, за 22 июня в регионе выписали 146 постановлений. Штрафы грозят не только людям, которые проигнорировали правила перемещения (вышли без разрешительных документов и средств индивидуальной защиты), но и юридических лиц. Многие ИП, которые поспешили открыться, получив согласие надзорного ведомства, пренебрегли санитарными требованиями.

- Статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч, - сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU