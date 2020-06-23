В Волгограде открываются первые три музея

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:20:26+03:00

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Из-за угрозы коронавируса и введенного режима самоизоляции почти три месяца музеи Волгограда были недоступны для посетителей и вели лишь онлайн экскурсии и проекты. Ограничения на передвижения для жителей Волгоградской области отменили с 23 июня, а через пару дней в Волгограде откроются и первые музеи. Как сообщили «КП-Волгоград» в музее-заповеднике «Сталинградская битва», с четверга 25 июня 2020 года возобновят прием посетителей музей-панорама «Сталинградская битва», музей «Память» и Мемориально-исторический музей. До 1 июля они будут работать с 10 до 18 часов. А экскурсии, в том числе по Мамаеву кургану, будут проводить не более, чем для пяти человек.

Уведомлений волгоградцам заполнять больше не нужно, а вот масочный режим и необходимость соблюдать дистанцию останется с нами надолго. Поэтому маска – обязательный атрибут для входа в музей. В случае, если у кого-то ее не будет, купить средство защиты можно будет на месте. Также на входе всем будут измерять температуру и предлагать санитайзер.

А вечером 24 июня на Мамаевом кургане торжественно откроют после реставрации монумент "Родина-мать зовет" - мероприятие планировали еще в апреле. В программе - концерт с участием звезд, видеоинсталляция "Свет Великой Победы", салют. Среди гостей будет министр культуры РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU