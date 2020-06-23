2020-06-23T08:32:03+03:00
Общество

Четыре района Волгограда остались без света 23 июня

Отключения электроэнергии 23 июня 2020 в Волгограде продлятся с 9.00 до 17.00 [график отключений электричества]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Света не будет в течение восьми часов.Света не будет в течение восьми часов.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Каждый будний день июня приносит волгоградцам новые отключения электроэнергии. На этот раз сидеть без света, без возможности подзарядки и с неработающим холодильником в июньскую жару придется жителям четырех районов Волгограда. Во вторник, 23 июня 2020 года, с 9 утра без электричества остались жители Краснооктябрьского и Тракторозаводского, Дзержинского и Красноармейского районов города. согласно графику отключений продлятся ограничения из-за ремонта воздушных линий и электрооборудования до 17 часов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в «Россети Юг – Волгоград», 23 июня остались без света жители двух домов в Краснооктябрьском районе - проспект Металлургов, 31, и Вершинина, 32. На Тракторном отключения электричества затронули семь домов в старой части района. В этих двух районах свет дадут до 16 часов. Сразу на шести улицах частного сектора нет света в Дзержинском, и дома на двенадцати улицах частника обесточены в Красноармейском. Здесь отключения продлятся до 17.00.

График отключений электричества в Волгограде на 23 июня 2020.

График отключений электричества в Волгограде на 23 июня 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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