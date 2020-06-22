2020-06-22T21:47:01+03:00
Происшествия

Появилось видео жесткого задержания убийцы студента-медика

Виталия Васильева арестовали в Волгограде до 21 августа
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоградец пытался сбежать в Белоруссию. Фото: СУ СК по Волгоградской областиВолгоградец пытался сбежать в Белоруссию. Фото: СУ СК по Волгоградской области
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Неделя понадобилась следователям и полицейским, чтобы вычислить и поймать убийцу 17-летнего студента-медика в Волгограде. Виталий Васильев, житель Волгограда, которого подозревают в этом жестоком преступлении, пытался сбежать. Его удалось задержать в Смоленске, где он на такси собирался уехать из страны и скрыться в Белоруссии. Но его вовремя остановили. Появилось видео с задержания волгоградца. На нем видно, как оперативники заламывают руки молодому мужчине и ведут его к машине, на которой и увозят. Все это в сопровождении сотрудника Следственного комитета. Уже поздно вечером 22 июня Центральный районный суд избрал меру пресечения Виталию Васильеву. По информации пресс-службы Волгоградского областного суда он пробудет в СИЗО минимум до 21 августа 2020 года. Как сообщают в СУ СК по Волгоградской области, убийце предъявили обвинение, причастность к преступлению он не отрицает.

Напомним, 12 июня 2020 года студент медакадемии, приехавший учиться в Волгоград из Азербайджана, возвращался поздно вечером домой от друзей к себе в общежитие. Но возле дома по улице Рабоче-Крестьянская, 30 на него напал мужчина в кепке и медицинской маске. Он больше 10 раз ударил 17-летнего парня. Шансов выжить у него не было. Похоронили Тимура Гаврилова на родине – в Азербайджане.

Убийца попал в объективы уличных камер. За информацию о нем объявили награду – миллион рублей. Через несколько дней стало известно его имя. 22-летнего Виталия Васильева узнал его знакомый, о чем и сообщил в полицию. Но к этому моменту убийце удалось сбежать. Несмотря на попытки запутать следы, его задержали в Смоленске.

О мотивах убийцы полицейские и следователи обещают сообщить чуть позже.

Жёсткое задержание оперативниками убийцы студента-медика.Видео: ГУ МВД по Волгорадской области.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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