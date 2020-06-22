2020-06-22T20:17:20+03:00
Общество

В Волгограде ушел из жизни Александр Величкин

Он прослужил волгоградской культуре более 40 лет
Екатерина МАЛИНИНА
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Александр Величкин посвятил более 40 лет жизни волгоградской культуре. Фото: администрация Волгоградской областиАлександр Величкин посвятил более 40 лет жизни волгоградской культуре. Фото: администрация Волгоградской области
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В Волгограде на 73-году жизни умер Александр Величкин. Это имя знакомо в нашем регионе очень многим. Он трудился в сфере культуры более 40 лет. Кто-то работал с ним, когда он возглавлял областной комитет культуры, кто-то сталкивался, когда он руководил музеем-заповедником «Сталинградская битва». А кто-то дружил с ним десятки десятки лет. Последнее место работы – заместитель директора в Краеведческом музее. Он пытался воплощать в жизнь разные идеи и замыслы. Большое внимание уделял развитию культуры в небольших областных городах.

Среди наград «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», орден «Знак Почёта»; орден «Дружбы»; орден «Петра Великого»; медаль «За вклад в наследие народов России», медаль «Патриот России». «Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Александра Ивановича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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