2020-06-22T17:29:32+03:00
Общество

Волгоградец разработал лучший проект памятника врачам-героям

Работа Евгения Павлюченского вошла в «тройку» победителей на всероссийском конкурсе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Эта работа волгоградца вошла в число лучших по мнению жюри. Фото с сайта конкурса врачи-герои.рфЭта работа волгоградца вошла в число лучших по мнению жюри. Фото с сайта конкурса врачи-герои.рф
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Идея установить памятник героям в белых халатах, которые сегодня на передовой ежедневно воюют с коронавирусом, пришла бизнесмену-миллиардеру Игорю Рыбакову. Инициативу поддержали и в апреле запустили всенародный конкурс на лучший проект памятника врачам-героям. Сотни работ получили организаторы. Сегодня, 22 июня, объявили победителей. Выбрали три лучших на взгляд жюри работы. В их число попал и проект, который предложил волгоградец Евгений Павлюченский. Назвал но его «Камень с бронзой», по эскизу чем-то напоминающий памятник матери, склонившейся над умирающим солдатом на Мамаевом кургане.

В «тройку! победителей также попали проект «Красная дверь» Дмитрия Силинского из Санкт-Петербурга и монумент «Три врача» Дмитрия Пермякова из Нижнего Новгорода.

По условиям конкурса победители получат по 100 тысяч рублей. Кроме того, их работы обязательно воплотят в жизнь, как только определят место, где установят эти памятники. Обещают, что первый монумент врачам-героям откроют уже 5 октября 2020 – в Международный день врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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