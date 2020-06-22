В Волгограде коммерсант украл у инвалидов средства реабилитации

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:19:26+03:00

Бизнесмен продал телефоны и телевизоры, которые должны были получить люди с ограниченными физическими возможностями

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В Волгограде бизнесмен решил нажиться на людях, которым и так досталась нелегкая судьба, - на инвалидах. Он продал так необходимые им средства реабилитации.

Вычислили нерадивого коммерсанта сотрудники регионального УФСБ. Как оказалось, 40летний предприниматель занимался доставкой грузов. По договору с Главным управленим Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования он должен быть развести инвалидам средства реабилитации. Но бизнесмен предоставил в соцстрах поддельные документы, по которым нуждающиеся якобы все получили. А сам выставил товар на продажу в интернете.

Как установило следствие, предприниматель продал 4 голосообразующих аппарата, 43 телевизора с телетекстом и 27 телефонных устройств, предназначенных для инвалидов. Заработал на этом 350 тысяч рублей.

На него завели уголовное дело за мошенничество и подделку документов.

- Приговором Советского райсуда Волгограда 40-летний предприниматель признан виновным. С учетом обстоятельств совершенных преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил коммерсанта к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил, - сообщают в Волгоградской областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU