У «Ротора» появился новый защитник – Олег Кожемякин

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:07:29+03:00

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Как и предполагалось, перед стартом Премьер-лиги волгоградский «Ротор» начнет менять состав команды. Десять игроков уже покинули клуб, а на их место приходят новые. Вот, знакомьтесь – новичок, который будет защищать сине-голубые цвета - Олег Кожемякин. «Ротор» уже подписал с ним контракт.

Что известно о новичке: Олег Кожемякин – родом из Украины, родился в городе Кривой Рог, но в возрасте 10 лет его семья перебралась в Москву и стал играть там за столичную «Смену», а потом позвали в «Локомотив». Первые шаги в профессиональном футболе сделал в составе липецкого «Металлурга». Отыграл там три сезона, после чего перебрался московскую «Казанку» (дочерняя команда «Локомотива»). А 2018 года выступал за ярославский «Шинник». Провел за черно-синих 65 матчей и забил одни гол.

- У меня было много предложений от разных клубов, но я агенту сразу сказал, что никакие другие варианты кроме Волгограда рассматривать не буду. Очень рад, что мы смогли договориться, - цитируют Олега Кожемякина в пресс-службе клуба. - Не могу дождаться, когда начнутся тренировки. Команда мне импонирует. Прекрасный стадион, отличные болельщики и конечно, выход в РПЛ.

- Олег будет выступать за сине-голубых под номером «4», - добавляют в «Роторе».

ДОСЬЕ

Кожемякин Олег Андреевич

Амплуа: защитник

Дата рождения: 30 мая 1995 год (25 лет), Кривой Рог , Украина

Рост: 180 см, вес: 78 кг

Предыдущий клуб: «Шинник»

ИСТОЧНИК KP.RU