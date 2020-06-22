Под Волгоградом полевые работы закончились стрельбой

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:40:13+03:00

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Обычно «горячими» называют мужчин с Кавказа, но, похоже, волгоградцы им под стать. Например, вчера, 21 июня, в Камышинском районе Волгоградской области обычные работы на поле закончились стрельбой.

Примерно в 13.35 в местную больницу привезли 68-летнего мужчину с огнестрельным ранением. У него была прострелена левая нога. Медики тут же сообщили о криминальном характере травмы в полицию.

В ходе беседы с пострадавшем сотрудники полиции выяснили, что стрелял в него 45-летний односельчанин.

В тот день мужчины пошли на поле косить траву. Поначалу работа ладилась, а потом слово за слово и между мужчинами вспыхнула ссора. Тот, что помоложе, в порыве гнева бросил косу и уехал домой. Но через некоторое время вернулся, при этом в руках у него было охотничье ружье.

- Мужчина сначала выстрелил дробью в автомобиль обидчика, а затем ему в ногу, - рассказывают подробности случившегося в ГУ МВД по региону.

Полиция оружие уже изъяла, а на стрелка завели уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Пока суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU