2020-06-22T14:40:13+03:00
Происшествия

Под Волгоградом полевые работы закончились стрельбой

Мужчина расстрелял односельчанина из дробовика
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Обычно «горячими» называют мужчин с Кавказа, но, похоже, волгоградцы им под стать. Например, вчера, 21 июня, в Камышинском районе Волгоградской области обычные работы на поле закончились стрельбой.

Примерно в 13.35 в местную больницу привезли 68-летнего мужчину с огнестрельным ранением. У него была прострелена левая нога. Медики тут же сообщили о криминальном характере травмы в полицию.

В ходе беседы с пострадавшем сотрудники полиции выяснили, что стрелял в него 45-летний односельчанин.

В тот день мужчины пошли на поле косить траву. Поначалу работа ладилась, а потом слово за слово и между мужчинами вспыхнула ссора. Тот, что помоложе, в порыве гнева бросил косу и уехал домой. Но через некоторое время вернулся, при этом в руках у него было охотничье ружье.

- Мужчина сначала выстрелил дробью в автомобиль обидчика, а затем ему в ногу, - рассказывают подробности случившегося в ГУ МВД по региону.

Полиция оружие уже изъяла, а на стрелка завели уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Пока суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде коммерсант украл у инвалидов средства реабилитации
Перед концертом 24 июня дважды обработают Мамаев курган от комаров и мошки
У «Ротора» появился новый защитник – Олег Кожемякин
Под Волгоградом полевые работы закончились стрельбой
В среднем волгоградские пенсионеры получают более 14 тысяч рублей
В Волгограде ночью будут делать переезд у областной больницы
Дачные автобусы возвращают на линии в Волгограде
Коронавирус в Волгоградской области подтвердили еще у 108 человек
Волгоградцев зовут присоединиться к акциям «Звон Победы» и «Голубь мира»
Еще на 299 нарушителей режима составили протоколы патрули
Под Волгоградом в ДТП пострадала 12-летняя девочка
Студенты ВолГУ поддержали на выборах экс-ректора Тараканова
На Волгоградскую область надвигается гроза
Все здоровы: в «Роторе» коронавирусных нет
В Волгограде возобновляют работу торговые центры
География распространения коронавируса: в Волгограде больше половины заболевших
Задержали под Смоленском: убийцу студента медунивера этапируют в Волгоград
Под Волгоградом по вине водителя автобуса в ДТП пострадали четыре человека
Волгоградцы присоединились к акции «Добровольцы – детям»
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 98 заболевших и 1 умерший
В центре Волгограда лихач на «Лексусе» устроил ДТП: пострадали дети 6 и 10 лет
22 июня в четырех районах Волгограда отключат свет
Клумба с надписью «спасибо» и цветы к ногам: в Волгограде поздравляют медиков с праздником
В центре Волгограда машина такси рухнула в подземелье