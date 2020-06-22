В среднем волгоградские пенсионеры получают более 14 тысяч рублей

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:08:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградскую область называют «пожилой» из-за того, что в регионе много живет людей пенсионного возраста. По статистике у нас каждый третий житель – пенсионер. В Волгоградстате подсчитали, что по состоянию на 1 мая 2020 года на учете в региональном отделении Пенсионного фонда у нас 758,8 тысячи человек. А средний размер назначенной месячной пенсии за рассматриваемый период составил 14150,5 рубля.

К слову, это на два рубля меньше, чем полгода назад. Не существенно, конечно. Однако, надо учесть, что в Волгоградской области размер пенсии и без того не самый высокий по стране. Для сравнения, средняя пенсия в России составляет 14 тысяч 980 рублей и за год выросла на 5,9%. Такие данные приводят Росстат. И эта сумма составляет 29,3% от средней начисленной зарплаты по стране.

Для справки, средняя зарплата в Волгоградской области (данные на апрель 2020 года) составляет 33 тысячи 542 рубля. Это на 1 рубль меньше средней зарплаты в Ростовской области. А вообще по ЮФО наш регион с такими цифрами занимает лишь четвертую строчку, успутая Краснодарскому краю и Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU