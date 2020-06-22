2020-06-22T11:46:28+03:00
Общество

В Волгограде ночью будут делать переезд у областной больницы

Работы не станут помехой для движения автотранспорта по улице Ангарской
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ремонт не помешает движению. Фото: мэрияРемонт не помешает движению. Фото: мэрия
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В Волгограде приступают к обустройству нового трамвайного переезда у областной больницы №1. Это часть запланированного в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» обновления. Делать переезд будут по ночам, чтобы не мешать движению проходящих по этой ветке трамваев №2 и №12. Уже 23 июня с полуночи до пяти утра бригады «Метроэлектротранса» приступят к работе. Движению автотранспорта по улице Ангарской они мешать тоже не будут.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, у областной больницы №1 асфальт уложат вровень с рельсами. Так что по окончании работ машины скорой помощи смогут без проблем подъезжать к центральному входу.

Этот переезд не единственный, где водителям и автомобилям будет куда комфортней. Так, в Краснооктябрьском районе уже завершен первый этап реконструкции трамвайного переезда на пересечении проспекта Металлургов с улицей Гончарова. Обновили и переезды на проспекте Жукова, улицах Землячки и Елецкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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