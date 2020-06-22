Волгоградцев зовут присоединиться к акциям «Звон Победы» и «Голубь мира»

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:02:25+03:00

Подсказки от организаторов акции, как сделать своего голубя мира.

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24 июня во 28 городах России пройдет Парад Победы. В этом году его перенесли с традиционного 9 мая на поздний срок из-за коронавируса. Но торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы, пройдут, несмотря ни на что. В этот день запланированы также различные акции и флешмобы, к которым может присоединиться каждый. Так 24 июня состоится акция «Звон Победы»: в честь Защитников Отечества, в знак приверженности Миру в полдень (12.00) по всей стране одновременно в течение 1 минуты раздастся гудок всех транспортных средств - от личных авто до общественного и делового транспорта, поездов, кораблей.

- Загудят заводы и фабрики, шахты и карьеры, буровые и порты, церкви и соборы. Не будьте в стороне присоединяйтесь к акции! – призывают организаторы волгогралцев.

Кроме того, на 24 июня запланирован всероссийский флешмоб «Голубь мира».

- Мы призываем всех создать свою фигурку голубя, как символ сегодняшней мирной жизни. В центральных парках городов будут организованы специальные зоны памяти, в которых каждый может разместить сделанную собственноручно фигурку голубя. Фигурку можно сделать дома по инструкции или трафарету, или собрать на месте под руководством волонтеров. Фигурки закрепят в специально оформленной зоне, - поясняют суть акции организаторы.

Своего голубя можно сфотографировать и «отправить в полет» в интернет с пожеланием Мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.

ИСТОЧНИК KP.RU