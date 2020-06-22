2020-06-22T09:50:28+03:00
Общество

Еще на 299 нарушителей режима составили протоколы патрули

В выходные у жителей Волгоградской области продолжали проверять документы и наличие маски
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В магазин по-прежнему только в маске.В магазин по-прежнему только в маске.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С каждым днем волгоградцы все больше расслабляются, забывая выписывать себе уведомления при выходе из дома. Все реже увидишь в супермаркете и покупателя в маске. Но в Волгоградской области все еще продолжают действовать режим самоизоляции по коронавирусу и обязательный в общественных местах и на транспорте масочный режим. Хотя штрафовать нарушителей стали куда реже. За выходные дни 20 и 21 июня межведомственные патрули из чиновников и полицейских в Волгограде, Волжском и районах области выписали протоколы на 299 нарушителей правил перемещения и масочного режима.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, размер наказания для волгоградцев, покинувших квартиры без документов и не надевших маску в местах общего пользования, определит суд.

Напомним, режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 23 июня. При этом с 17 июня возобновили прием в МФЦ, работу детсадов, библиотек и архивов, открывается все больше магазинов в торговых центрах, спортсмены вышли на тренировки, по согласованию с властями теперь можно проводить массовые мероприятия. Большую часть ограничений по коронавирусу в регионе, в том числе двухнедельный карантин для приезжих, планируют отменить после 23 числа. А с 30 июня можно будет заниматься в фитнес-центрах, отдыхать на турбазах и ездить на всех ранее отмененных маршрутах общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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