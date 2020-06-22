2020-06-22T09:31:11+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в ДТП пострадала 12-летняя девочка

Женщина-водитель не справилась с управлением и машина улетела в кювет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Женщина за рулем "Леды Калина" не вписалась в поворот.Женщина за рулем "Леды Калина" не вписалась в поворот.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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За прошедшие сутки 21 июня в Волгоградской области произошло 7 ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых 9 человек получили травмы. В том числе и 12-летняя девочка. Авария, в которой пострадал ребенок, произошла в Урюпинске. 33-летняя женщина на «Ладе Калина» так разогналась по улице Фрунзе, что даже не смогла вписаться в поворот. Машина опрокинулась в кювет.

В результате ДТП 34-летняя и 12-летняя пассажирки доставлены в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Примерно в то же время – в 17.30 – в Городищенском районе произошла жестокая авария с участием «семерки» и «Фольксваген Пассат». 40-летний водитель «ВАЗ-21074» на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» при повороте не уступил дорогу иномарке и врезался в нее на полном ходу. От машин осталась лишь груда металла и только по счастливой случайности водители отделались испугом. Все живы.

Виновником этой аварии стал водитель "семерки", который не пропустил на повороте иномарку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Виновником этой аварии стал водитель "семерки", который не пропустил на повороте иномарку.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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