2020-06-22T09:10:15+03:00
Общество

Студенты ВолГУ поддержали на выборах экс-ректора Тараканова

Выборы ректора в Волгоградском государственном университете пройдут 23 июня
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На пост ректора ВолГУ претендуют трое.На пост ректора ВолГУ претендуют трое.
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На старте приемной кампании в Волгоградском государственном университете проходят выборы ректора. Хотя официально кандидатов трое, основная борьба развернулась между бывшим ректором ВолГУ Василием Таракановым, полномочия которого закончились в январе, и врио ректора Аллой Калининой. Накануне Студенческий совет ВолГУ официально единогласно поддержал кандидатуру Василия Тараканова и составил открытое обращение ко всем делегатам выборной конференции с просьбой поступить также. Дата выборов в госуниверситете назначена на 23 июня 2020 года.

Выборы ректора в ВолГУ проходят весьма бурно. И дело тут даже не в зарплате, хотя она у преподавателей, ректора и проректоров разнится в разы. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованные данные по среднемесячным зарплатам руководства вуза, в среднем зарплата сотрудников ВолГУ составляет 40,9 тысячи рублей в месяц. При этом ректор Василий Тараканов зарабатывал более 262 тысяч рублей в месяц, первый проректор Алла Калинина – 155,3 тысячи. Зарплаты остальных проректоров колеблются в пределах 104 – 114 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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