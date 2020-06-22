На Волгоградскую область надвигается гроза
На Волгоградскую область надвигается штормовой циклон, который несет с собой сильный ветер, грозу и ливни. МЧС уже выдало предупреждение о грядущей непогоде с просьбой к волгоградцам – быть соблюдать правила безопасности при штормовых порывах ветра.
Удивительно, но новость о надвигающейся грозе волгоградцев порадовала. Потому что изнывающие от жары жители нашей области уже мечтали о прохладе и хоть небольшом дождике. А ливень наконец-то остудит раскаленную на палящем солнце волгоградскую землю.
По данным волгоградского ЦГМС, кратковременные дожди и грозы ожидаются в регионе уже сегодня, 22 июня. Во время грозы порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду.
- На севере области температура воздуха ночью опустится до плюс 12-ти градусов. На остальной территории ночью +17...+22º. Днем будет по-прежнему тепло, даже жарко - +26...+31 градус, в отдельных северных районах +21...+26º. В Волгограде ночью +20...+22º, днем +29...+31º, - сообщают в региональном Гидрометцентре.
ИСТОЧНИК KP.RU