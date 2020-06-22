На Волгоградскую область надвигается гроза

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:55:28+03:00

Наконец-то палящее солнце закроют тучки, путь и не надолго. В регионе спадет жара. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Изменить размер текста: A A

На Волгоградскую область надвигается штормовой циклон, который несет с собой сильный ветер, грозу и ливни. МЧС уже выдало предупреждение о грядущей непогоде с просьбой к волгоградцам – быть соблюдать правила безопасности при штормовых порывах ветра.

Удивительно, но новость о надвигающейся грозе волгоградцев порадовала. Потому что изнывающие от жары жители нашей области уже мечтали о прохладе и хоть небольшом дождике. А ливень наконец-то остудит раскаленную на палящем солнце волгоградскую землю.

По данным волгоградского ЦГМС, кратковременные дожди и грозы ожидаются в регионе уже сегодня, 22 июня. Во время грозы порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду.

- На севере области температура воздуха ночью опустится до плюс 12-ти градусов. На остальной территории ночью +17...+22º. Днем будет по-прежнему тепло, даже жарко - +26...+31 градус, в отдельных северных районах +21...+26º. В Волгограде ночью +20...+22º, днем +29...+31º, - сообщают в региональном Гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU