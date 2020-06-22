Все здоровы: в «Роторе» коронавирусных нет

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:23:13+03:00

Тесты у всей команды отрицательные, футболисты приступают к подготовке к РПЛ

Изменить размер текста: A A

Первое испытание на пути к Премьер-лиге «Ротор» уже прошел – все члены команды успешно прошли тестирование на коронавирус. Заболевших не обнаружено.

- 19 июня все игроки, тренерский и административный штаб сдали пробы на коронавирус. Сегодня пришли результаты – все здоровы, тесты отрицательные, - сообщают в пресс-службе «Ротора».

А это значит, что после трехмесячной изоляции команда наконец-то вернется к тренировкам.

- С 22 июня сине-голубые начнут подготовку к новому сезону на стадионе «Зенит». Тренировки будут проходить в двухразовом режиме, - уточняют в клубе.

Нападающий СК "Ротор" Камиль Муллин считает, что понадобится две-три недели, чтобы игроки смогли вернуться в прежнюю форму.

Не секрет, что состав команды к РПЛ вновь «перекроят» и часть игроков заменят. Десять футболистов уже покинули «Ротор», в ближайшие дни в клубе пообещали рассказать о новичках и том, какие еще перестановки ждут сине-голубых.

ИСТОЧНИК KP.RU