В Волгограде возобновляют работу торговые центры

21 Июнь 2020 2020-06-21T16:53:15+03:00

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С приходом лета уходят ограничения самоизоляции: скоро запустят весь общественный транспорт, откроются фитнес-центры, уже работают дежурные группы в детсадах. Конечно, соскучившиеся по шопингу волгоградцы ждут открытия торговых центров, где можно не только прогуляться, но и, наконец, купить необходимые вещи. Одними из первых об открытии сообщил ТРЦ «Акварель» в Советском районе Волгограда. Стандартный режим работы возобновился с 19 июня, но с соблюдением некоторых мер.

- Магазины открыты с 10.00 до 22.00 (режим работы гипермаркетов «Ашан» и «Леруа Мерлен» - с 8.00 до 22.00), - сообщили в пресс-службе торгового центра.

«Мармелад» тоже потихоньку оживает. на сайте постоянно обновляется список магазинов, которые получают разрешения и «выходят» на работу.

«Просим вас при входе в ТРК «Мармелад» надевать маски. Этим простым действием вы значительно снижаете риск заражения для себя и для других людей. Берегите себя и ваших близких!» - обращаются к волгоградцам.

По такой же схеме открывается ТРК «Европа Сити Молл». Тут тоже постоянно расширяется перечень вновь открывшихся торговых точек. Также дл посетителей частично открыт "Царицынский Пассаж".

ИСТОЧНИК KP.RU