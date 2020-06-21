География распространения коронавируса: в Волгограде больше половины заболевших

21 Июнь 2020 2020-06-21T16:05:00+03:00

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Регулярный прирост заболевших коронавирусом в Волгоградской области – около сотни. На 21 июня +98 новых пациентов, всего же в регионе почти 5,5 тысяч инфицированных. Большая часть – из Волгограда. На сегодня это сразу 50 человек. По информации оперштаба, завозных случаев нет, а заражение происходит внутри городов и районных центров.

В Палласовке – плюс 8 заболевший, а Городище, Камышине, Старополтавком районе – по 6 человек. В Волжском – всего 4 новых случая, еще плюс 3 в Ленинске и Михайловке. По два заболевших в Даниловке, Светлом Яру и Средней Ахтубе. И по одному случаю в Дубовском, Калачевском, Киквидзенском, Новоаннинском, Серафимовичском и Суровикинском районах.

Среди них – 8 детей, половине из них нет и шести лет. Еще 14 человек с диагнозом «ковид» - люди от 18 до 29 лет. 59 волгоградцев в возрасте от 30 до 64 лет, еще 27 зараженных – старше 65-ти.

- 28 случаев – выявленные по контактам с заразившимися коронавирусной инфекцией, в 70 случаях больные выявлены при обращении за медицинской помощью, - пояснили «КП-Волгоград» в оперштабе.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 21 июня 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU