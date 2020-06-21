2020-06-21T16:05:00+03:00
Коронавирус Covid-19

География распространения коронавируса: в Волгограде больше половины заболевших

Продолжает расти число инфицированных в Палласовке и Городище
Юлия Данильченко
Поделиться:
Продолжает расти число инфицированных в Палласовке и ГородищеПродолжает расти число инфицированных в Палласовке и ГородищеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Регулярный прирост заболевших коронавирусом в Волгоградской области – около сотни. На 21 июня +98 новых пациентов, всего же в регионе почти 5,5 тысяч инфицированных. Большая часть – из Волгограда. На сегодня это сразу 50 человек. По информации оперштаба, завозных случаев нет, а заражение происходит внутри городов и районных центров.

В Палласовке – плюс 8 заболевший, а Городище, Камышине, Старополтавком районе – по 6 человек. В Волжском – всего 4 новых случая, еще плюс 3 в Ленинске и Михайловке. По два заболевших в Даниловке, Светлом Яру и Средней Ахтубе. И по одному случаю в Дубовском, Калачевском, Киквидзенском, Новоаннинском, Серафимовичском и Суровикинском районах.

Среди них – 8 детей, половине из них нет и шести лет. Еще 14 человек с диагнозом «ковид» - люди от 18 до 29 лет. 59 волгоградцев в возрасте от 30 до 64 лет, еще 27 зараженных – старше 65-ти.

- 28 случаев – выявленные по контактам с заразившимися коронавирусной инфекцией, в 70 случаях больные выявлены при обращении за медицинской помощью, - пояснили «КП-Волгоград» в оперштабе.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 21 июня 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 21 июня 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
География распространения коронавируса: в Волгограде больше половины заболевших
Задержали под Смоленском: убийцу студента медунивера этапируют в Волгоград
Под Волгоградом по вине водителя автобуса в ДТП пострадали четыре человека
Волгоградцы присоединились к акции «Добровольцы – детям»
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 98 заболевших и 1 умерший
В центре Волгограда лихач на «Лексусе» устроил ДТП: пострадали дети 6 и 10 лет
22 июня в четырех районах Волгограда отключат свет
Клумба с надписью «спасибо» и цветы к ногам: в Волгограде поздравляют медиков с праздником
В центре Волгограда машина такси рухнула в подземелье
Глава Минздрава открыл в Волжском Центр трансплантации и диализа, который строили 24 года
В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы
В Волгограде два рецидивиста вымогали деньги у сбитого пешехода
Волгоград, Михайловка и Городище – опять лидеры по числу больных с COVID-19
Привязали на жаре: под Волгоградом хозяева выбросили собаку с запиской
Коронавирусом в Волгоградской области заболели еще 105 человек
В ЦПКиО Волгограда построят новую входную арку
Под Волгоградом столкнулись автобус и легковушка: четыре человека в больнице
В Ворошиловском районе Волгограда отключат горячую воду
В Волгограде уже неделю ищут 80-летнего дедушку
На реновацию поля «Волгоград Арены» потратят почти 9 миллионов рублей
Новая вспышка в Городище: карта распространения коронавируса
В Волгограде у больницы №15 построят новую подстанцию скорой помощи
В Волжском заработали дачные паромы и все автобусы
Волгоградца будут судить за мошенничество со страховкой на 7,5 миллиона рублей
Из-за коронавируса в Волгоградской области упала промышленность
Памяти волгоградца Сергея Хайлова: музыканты устроят онлайн концерт из четырех городов
Из Волгограда в Адлер можно будет уехать на поезде ежедневно
От COVID-19 скончался 54-летний житель Волгограда
Мэрия отремонтирует асфальт после танков в центре Волгограда