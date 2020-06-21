2020-06-21T12:55:04+03:00
Происшествия

Задержали под Смоленском: убийцу студента медунивера этапируют в Волгоград

22-летний Виталий Васильев пытался сбежать из родного города
Юлия Данильченко
Поделиться:
Комментарии: comments1
Главный подозреваемый по делу. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.Главный подозреваемый по делу. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 июня, в Смоленской области задержали главного подозреваемого в убийстве 17-летнего студента ВолгГМУ Тимура Гаврилова – 22-летнего волгоградца Виталия Васильева. Об этом «КП-Волгоград» рассказал брат погибшего Алексей Небогатов.

Тимуру было всего 17 лет. Фото: Алексей Небогатов.

Тимуру было всего 17 лет. Фото: Алексей Небогатов.

- Мне только что позвонил следователь и сказал, что задержали его где-то под Смоленском. Отправили из Волгограда машину, будут этапировать в город-герой. Пока о мотивах преступления ничего неизвестно. Но я знаю, что подозреваемого определили по камерам, затем через родственников и знакомых выяснили, что он ехал в сторону Москвы, - прокомментировал Алексей.

Васильев попал на камеры видеонаблюдения. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Васильев попал на камеры видеонаблюдения. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

В СУ СКР подтвердили информацию.

- Задержан в Смоленске. Выехали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области для проведения процессуальных действий с его участием, затем он будет этапирован в Волгоград, - рассказала старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Родственники считают, что следователи приложили максимум усилий для поимки подозреваемого, поэтому его задержание произошло довольно быстро. Напомним, Тимура Гаврилова жестоко убили в ночь с 12 на 13 июня в Ворошиловском районе Волгограда. Нападавший нанес около двадцати ножевых ранений, молодой человек скончался на месте происшествия, а преступник смог скрыться, но попал под камеры видеонаблюдения. Целый штаб, в который вошли лучшие сотрудники областного ГУ МВД, СУ СКР и ФСБ, выслеживали 22-летнего Виталия Васильева. Сейчас главному подозреваемому предстоит объяснить мотивы убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Задержали под Смоленском: убийцу студента медунивера этапируют в Волгоград
Под Волгоградом по вине водителя автобуса в ДТП пострадали четыре человека
Волгоградцы присоединились к акции «Добровольцы – детям»
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 98 заболевших и 1 умерший
В центре Волгограда лихач на «Лексусе» устроил ДТП: пострадали дети 6 и 10 лет
22 июня в четырех районах Волгограда отключат свет
Клумба с надписью «спасибо» и цветы к ногам: в Волгограде поздравляют медиков с праздником
В центре Волгограда машина такси рухнула в подземелье
Глава Минздрава открыл в Волжском Центр трансплантации и диализа, который строили 24 года
В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы
В Волгограде два рецидивиста вымогали деньги у сбитого пешехода
Волгоград, Михайловка и Городище – опять лидеры по числу больных с COVID-19
Привязали на жаре: под Волгоградом хозяева выбросили собаку с запиской
Коронавирусом в Волгоградской области заболели еще 105 человек
В ЦПКиО Волгограда построят новую входную арку
Под Волгоградом столкнулись автобус и легковушка: четыре человека в больнице
В Ворошиловском районе Волгограда отключат горячую воду
В Волгограде уже неделю ищут 80-летнего дедушку
На реновацию поля «Волгоград Арены» потратят почти 9 миллионов рублей
Новая вспышка в Городище: карта распространения коронавируса
В Волгограде у больницы №15 построят новую подстанцию скорой помощи
В Волжском заработали дачные паромы и все автобусы
Волгоградца будут судить за мошенничество со страховкой на 7,5 миллиона рублей
Из-за коронавируса в Волгоградской области упала промышленность
Памяти волгоградца Сергея Хайлова: музыканты устроят онлайн концерт из четырех городов
Из Волгограда в Адлер можно будет уехать на поезде ежедневно
От COVID-19 скончался 54-летний житель Волгограда
Мэрия отремонтирует асфальт после танков в центре Волгограда