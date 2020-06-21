Задержали под Смоленском: убийцу студента медунивера этапируют в Волгоград

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:55:04+03:00

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Сегодня, 21 июня, в Смоленской области задержали главного подозреваемого в убийстве 17-летнего студента ВолгГМУ Тимура Гаврилова – 22-летнего волгоградца Виталия Васильева. Об этом «КП-Волгоград» рассказал брат погибшего Алексей Небогатов.

Тимуру было всего 17 лет. Фото: Алексей Небогатов.

- Мне только что позвонил следователь и сказал, что задержали его где-то под Смоленском. Отправили из Волгограда машину, будут этапировать в город-герой. Пока о мотивах преступления ничего неизвестно. Но я знаю, что подозреваемого определили по камерам, затем через родственников и знакомых выяснили, что он ехал в сторону Москвы, - прокомментировал Алексей.

Васильев попал на камеры видеонаблюдения. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

В СУ СКР подтвердили информацию.

- Задержан в Смоленске. Выехали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области для проведения процессуальных действий с его участием, затем он будет этапирован в Волгоград, - рассказала старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Родственники считают, что следователи приложили максимум усилий для поимки подозреваемого, поэтому его задержание произошло довольно быстро. Напомним, Тимура Гаврилова жестоко убили в ночь с 12 на 13 июня в Ворошиловском районе Волгограда. Нападавший нанес около двадцати ножевых ранений, молодой человек скончался на месте происшествия, а преступник смог скрыться, но попал под камеры видеонаблюдения. Целый штаб, в который вошли лучшие сотрудники областного ГУ МВД, СУ СКР и ФСБ, выслеживали 22-летнего Виталия Васильева. Сейчас главному подозреваемому предстоит объяснить мотивы убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU