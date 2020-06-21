Под Волгоградом по вине водителя автобуса в ДТП пострадали четыре человека

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:19:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Сразу четыре человека попали в больницу в Котельниково в результате аварии которая произошла 20 июня около четырех часов утра в районном центре. Как выяснили инспекторы ГИБДД, виновником ДТП стал 47-летний водитель автобуса «ЛАЗ»: он не уступил дорогу и протаранил «ВАЗ».

В поздний час 41-летний мужчина за рулем «ВАЗа» вместе с тремя пассажирами выехал на пересечение улицы Чкалова с улицей Калинина. В это время автобус мчался со стороны улицы Гришина в направлении улицы Волгоградской. Водитель по правилам ПДД был обязан уступить дорогу легковушке, но не притормозил. Возможно, он отвлекся от дороги или не справился с управлением - это сейчас выясняют сотрудники полиции.

- В результате ДТП в больницу доставлены водитель и 31-летняя, 44-летняя, 17-летняя пассажирки автомобиля «ВАЗ», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU