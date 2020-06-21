Волгоградцы присоединились к акции «Добровольцы – детям»

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:38:41+03:00

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Пока точно неясно, когда в Волгоградской области разрешат массовые мероприятия, но на лето-осень их планируется немало. И самоизоляция – не помеха. Так, с июня до середины сентября в регионе и по всей стране пройдет акция «Добровольцы – детям». Волонтеры организуют для детишек, которые оказались в трудной жизненной ситуации и воспитываются в многодетных семьях, всевозможные конкурсы, квесты, мастер-классы, онлайн-марафоны.

- Запланировано более 200 спортивных, игровых и информационно-просветительских мероприятий. Свои идеи уже представили 96 организаций и волонтерских объединений, в проекте примут участие свыше 30 тысяч человек, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Большинство из мероприятий приурочат к таким праздникам, как День семьи, любви и верности, День Российского флага, День молодежи и другим. Жители Волгоградской области поддерживают федеральный проект с 2010 года.

ИСТОЧНИК KP.RU