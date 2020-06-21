2020-06-21T10:33:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области: плюс 98 заболевших и 1 умерший

На утро 21 июня в регионе зарегистрировано 5410 случаев COVID-19
Юлия Данильченко
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С начала пандемии коронавирус благоприятно перенесли более 2300 волгоградцев.С начала пандемии коронавирус благоприятно перенесли более 2300 волгоградцев.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В последние недели статистика по распространению коронавирусной инфекции в Волгоградской области неумолимо растет: по сотне новых случаев регулярно. На утро 21 июня 2020 года по свежим данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в регионе плюс 98 подтвержденных заболевших. Всего же число волгоградцев с диагнозом «ковид» достигло 5410 человек.

В борьбе за здоровье россиян задействованы тысячи врачей, но спасти удается не каждого. В стране за эти сутки умерло 111 инфицированных, один из них – житель Волгоградской области. Это уже 33 погибший от COVID-19 в регионе. в целом в РФ от смертельно опасного вируса уже скончалось более восьми тысяч человек.

Но есть и положительная динамика: за эти сутки домой выписали сразу 39 полностью выздоровевших пациентов. С начала пандемии коронавирус благоприятно перенесли более 2300 волгоградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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