2020-06-21T09:20:38+03:00
Происшествия

В центре Волгограда лихач на «Лексус» устроил ДТП: пострадали дети 6 и 10 лет

Мужчина нарушил ПДД на перекрестке
Юлия Данильченко
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Девочек пришлось срочно госпитализировать.Девочек пришлось срочно госпитализировать.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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За минувшие сутки на трассах Волгоградской области произошло восемь аварий с тяжкими последствиями: 14 человек оказались на больничных койках, один погиб. Среди пострадавших – двое детей. Известно, что около трех часов дня 21 июня они ехали в «Рено Каптюр» в Центральном районе Волгограда. На пересечении Комсомольской и проспекта Ленина в иномарку влетел «Лексус».

Инспекторам ГИБДД удалось установить маршрут, по которому двигался лихач.

- 47-летний водитель ехал по Комсомольской со стороны Советской в сторону Мира, напротив дома № 15 по проспекту проехал перекресток в прямом направлении на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с «Рено Каптюр», - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге пассажиры «Рено» - девочки 6 и 10 лет – попали в больницу с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В центре Волгограда лихач на «Лексус» устроил ДТП: пострадали дети 6 и 10 лет
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