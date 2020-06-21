2020-06-21T08:44:37+03:00
Общество

22 июня в четырех районах Волгограда отключат свет

Волгоградские межрайонные электросети проведут ремонт электрооборудования
Юлия Данильченко
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В понедельник, 22 июня, жителям сразу четырех районов Волгограда придется провести день без света: электроэнергию отключат с 09:00 до 17:00 часов. Это касается не всех многоэтажек, а лишь небольшого списка.

В Краснооктябрьском районе света не будет в домах по улице Гуртьева №4 и проспекту Ленина №141,143. В Советском районе электричество отключат в частном секторе по Волгоградской №2-18,3-11 и Горнополянской №я 2-22,1-17. Тут проведут работы на воздушных линиях электропередач.

В Красноармейском – по улицам Вучетича №18,20, Российская №6, Ломакина №3,5 в аналогичный период времени также планируется отключение. Это касается и частного сектора в центре города-героя: по улицам Хоперская №132-156, Совнаркомовская №151-169, Камская №98-176, Селингинская №6-14, Антарктидская №70-72,83-87.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградских межрайонных электросетей, в этих двух районах проведут ремонт электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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