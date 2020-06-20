Клумба с надписью «спасибо» и цветы к ногам: в Волгограде поздравляют медиков с праздником

20 Июнь 2020 2020-06-20T18:46:37+03:00

Вот такую клумбу с благодарностью медикам высадили волонтеры перед детской областной больницей. Фото администрации ВО.

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К этому Дню медика, который в России отмечают завтра -21 июня – волгоградские волонтеры решили подготовиться основательно. Ведь сегодня именно медики оказались на передовой в войне с коронавирусом. В их адрес сегодня аплодисменты, цветы и бесконечные слова благодарности. Так, в волонтеры в благодарность высадили цветы в клумбе в виде слова «спасибо» у детской областной больницы в Дзержинском районе. Еще одна такая клумбы появится у больницы Фишера в Волжском.

А девушки-художники нарисовали граффити «Будни медработника» на стене у бетонном заборе у детской инфекционной больницы.

Волонтеры-медики вместе с волонтерами культуры нарисовали на асфальте при входе в больницу №25 невероятно трогательную и заряжающую на позитивные эмоции надпись: «Вы круче, чем Бетмен!» и «Без Вас Никак».

kbsmp25 Волонтеры в Волгограде устроили необычные сюрпризы медикам к их празднику

А завтра, 21 июня, в Волгограде запланирован автопробег. Колонна машин с волонтерами проедет по городу и посетят десять медицинских учреждений — рядом с каждым они устроят мини-концерт: с поздравлениями медикам и песнями в их честь.

«КП-Волгоград» присоединяется к поздравлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU