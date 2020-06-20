В центре Волгограда машина такси рухнула в подземелье

20 Июнь 2020 2020-06-20T16:12:54+03:00

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В центре Волгограда опять ушла под землю дорогая иномарка. Но на этот раз не из-за провала асфальта, как уже бывало раньше. Машина рухнула в траншею, которую коммунальщики вырыли для замены труб. Произошло это на пересечении улиц Академической и Козловской. А предшествовала этому падению авария, в которой оба участники – таксисты.

От удара кроссовер отбросило как раз в траншею. Накануне в «Концессии теплоснабжения» как раз только отчитались о том, как они подготавливают трубопроводы по улице Козловской для капитального ремонта. К слову, все необходимые ограничения вокруг траншеи установили, как положено – и баки наливные, и сетку натянули. Но даже это не остановило нерадивых водителей.

Волгоградцы в комментариях под фотографиями с места аварии уже язвят: «Неужто кроты такси вызвали?», «Наши таксисты и в огонь и в воду за клиентами поедут».

Шутки шутками, а одному из водителей такси понадобилась помощь медиков. К счастью, обошлось без жертв. Такси в момент ДТП были без пассажиров.

ghest_vlg В центре Волгограда такси рухнуло в подземелье

ИСТОЧНИК KP.RU