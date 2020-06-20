2020-06-20T14:33:24+03:00
Общество

Глава Минздрава открыл в Волжском Центр трансплантации и диализа, который строили 24 года

Михаил Мурашко остался доволен тем, как развивается сейчас медицина в нашем регионе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Этот Центр ждут тысячи жителей юга России, здесь будет уникальное оборудование и лучшие врачи. Фото администрации ВО.Этот Центр ждут тысячи жителей юга России, здесь будет уникальное оборудование и лучшие врачи. Фото администрации ВО.
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Накануне Дня медика, который празднуют в России 21 июня, в Волгоград прилетел министр здравоохранения Михаил Мурашко. Приехал не только поздравить с праздником, но и лично оценить готовность Центра трансплантации почки и диализа, который строили в Волжском 24 года. Сейчас он является филиалом ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» и только после того, как его отдали федеральному учреждению, этот центр смог получить лицензию и все необходимое оборудование.

Сегодня в этой клинике уже есть все для оказания самый высокотехнологичной медпомощи: палаты на 162 места, 11 операционных залов, консультационно-диагностическое отделение, отделения реанимации и интенсивной терапии, лаборатория, диализные залы на 20 коек, в том числе полностью боксированные, пансионат на 150 мест, пищеблок. А еще самое новейшее оборудование и цифровые технологии для ведения электронной истории болезни, электронного протоколирования операций.

- Я рад, что, несмотря на тяжелый период те планы, которые были утверждены, реализуются в полном объеме. Волгоградская область очень хорошо подготовилась. Мы видим, что население полностью обеспечено и реанимационной защитой, и стационарной помощью, и помощью плановой, - отметил Мурашко.

Напомним, что Счетная палата РФ нашла массу нарушений при строительстве волжского Центра. За 24 года много утекло, но скоро он все-таки начнет принимать пациентов. Этот Центр ждали с нетерпением не только в нашем регионе, а и во всем ЮФО.

- Только до конца 2020 года здесь смогут получить помощь специалистов самого высокого класса порядка 2000 человек. Кроме того, на базе филиала будут проходить курсы подготовки, обучения, повышения квалификации и усовершенствования врачей, среднего и младшего медицинского персонала, студентов старших курсов университетских кафедр урологии, нефрологии и трансплантологии, - уточняют в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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