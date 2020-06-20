2020-06-20T14:12:18+03:00
Политика

В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы

Утром 20 июня на главной площади города снова маршировали военные
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В такую жару маршировать в Волгограде нелегко.В такую жару маршировать в Волгограде нелегко.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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До парада Победы, приуроченного к 75-й годовщине с момента окончания Великой Отечественной войны, осталось 4 дня. В этом году из-за коронавируса его перенесли с 9 мая на 24 июня. А сегодня, 20 июня, на площади Павших борцов в Волгограде прошла генеральная репетиция парадного шествия. В регионе сейчас стоит жуткая жара – днем +35 градусов, поэтому репетиция прошла утром. Одновременно в 10 городах Южного военного округа ровно в 10.00 был дан старт для генерального прогона.

В этом году главнокомандующий парадом впервые будет ехать не на «УАЗике», а на отреставрированной «Волге», переделанной в кабриолет.

Вот такой кабриолет из "Волги" сделали для командующего парадом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вот такой кабриолет из "Волги" сделали для командующего парадом.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Первыми прошагали по площади пешие колонны, за ними проследовала военная техника. Надо сказать, что всего в ЮВО к парадам подготовили более 500 единиц современных и исторических образцов.

Техника хороша, вот только волгоградский асфальт ее не выдерживает - рушится под гусеницами. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Техника хороша, вот только волгоградский асфальт ее не выдерживает - рушится под гусеницами.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Подробный фотоотчет можно увидеть в фотогалерее "КП-Волгоград".

После проезда механизированной колонны – авиапарад в небе над Волгоградом. И это, видимо, единственное, что увидят волгоградцы. Потому как сам парад пройдет почти без зрителей – в числе приглашенных только руководители города и области, и ветераны.

Авиапарад - это, видимо, единственное что воочию увидят в этом году волгоградцы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Авиапарад - это, видимо, единственное что воочию увидят в этом году волгоградцы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Впрочем, кто-то из волгоградцев еще может увидеть и услышать артиллерийский салют, который прогремит на Набережной Волгограда в 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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