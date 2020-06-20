2020-06-20T13:29:51+03:00
Происшествия

В Волгограде два рецидивиста вымогали деньги у сбитого пешехода

Мужчины требовали 100 тысяч рублей за их побитую в ДТП машину
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Эта история началась еще в апреле 2018-го. Как-то вечером 30-летний волгоградец мчался на своей «Ладе Приора» по городу, как на дорогу перед ним внезапно выскочил 40-летний мужчина. Водитель попытался избежать наезда, но не удалось. Более того, он не только сбил пешехода, но еще и врезался после этого в фонарный столб. Машина разбита, водитель в гневе.

Пешеход, слава Богу выжил, но спустя 3 месяца ему вдруг позвонил этот водитель, и потребовал за ремонт своего авто 100 тысяч рублей.

Пострадавший поначалу не серьезно воспринял требования водителя. Но тот подключил к вымогательству еще и своего друга – 28-летнего ранее судимого жителя Светлоярского района.

- С июля по август 2018 года вымогатели требовали у пострадавшего 100 тысяч рублей. При личных встречах и по телефону мужчины угрожали ему физической расправой и повреждением принадлежащего ему имущества. Волгоградец не выдержал и пошел в полицию. При очередной попытке вымогательства подозреваемые были задержаны, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

В ходе следствия вскрылись и другие преступления вымогателей. Так, светлояровец в этот период угнал «Ауди А5» у 25-летней жительницы Красноармейского района Волгограда. Сделал на машину поддельные документы, «перебил» идентификационный номер и выставил на продажу. Правда, сбыть авто не удалось – преступников задержали. А у угонщика добавилась статья «Кража».

- В ходе расследования следователи допросили свыше 20 свидетелей, провели более 10 лигвистических, автотехнических, фоноскопических, технических судебных экспертиз. Несмотря на собранные доказательства, свою вину в вымогательстве фигуранты не признали. Правда, в краже машины светлояровец сознался. Сейчас уголовное дело передали в суд. В зависимости от роли каждого, обвиняемым грозит до 7 лет колонии, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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